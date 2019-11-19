Десять школьников во Владимире заболели пневмонией

Школа №42 в городе Владимир закрыта на карантин из-за вспышки заболевания пневмонией среди учащихся.

Об этом во вторник сообщает ТАСС, приводя заявление управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Как отмечается, с начала учебного года в регионе произошел уже второй подобный случай – ранее, в конце октября, на карантин была закрыта школа №2 в округе Муром.

«До пятницы 15 ноября было четыре случая в одном четвертом классе, и был только один класс закрыт на карантин. Но так как у нас в течение выходных пошло распространение инфекции, заболели три ребенка во втором классе и по одному - в седьмом и третьем, приказом директора учреждения был наложен карантин на всю школу», - сообщила журналистам представитель областного ведомства Марина Колтунова.

По ее словам, всего лаборатория подтвердила десять случаев заболевания пневмонией. На время карантина учащиеся школы переведены на домашнее обучение.

Также Колтунова отметила, что в настоящее время, дети, которые контактировали с заболевшими, ежедневно осматриваются специалистами и во вторник утром подтвердился еще один случай заболевания учащегося четвертого класса.

Карантин продлится 10 дней с момента выявления последнего заболевшего.