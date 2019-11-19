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12:38   19 Ноября 2019
Россия

Брокеры-мошенники на Камчатке обманули пенсионерку на полтора миллиона рублей

Брокеры-мошенники на Камчатке обманули пенсионерку на полтора миллиона рублей

Брокеры-мошенники на Камчатке обманули пенсионерку на 1,5 миллиона рублей. Как сообщает местная полиция, 66-летняя женщина решила инвестировать сбережения в биржевые сделки после звонка, который ей поступил от неизвестного.

Женщина поверила, что в скором времени станет богатой и предоставила мужчине удаленный доступ к своему компьютеру и банковским счетам. Мошенник якобы завел ей виртуальный счет, сумма на котором постоянно росла и создавала видимость увеличения капитала пенсионерки. Также женщине пришлось переводить деньги мошенникам за оказанные брокерские услуги.

В октябре пенсионерка потребовала выплатить ей проценты, но получила отказ и заподозрила брокеров в обмане. В результате жительница Камчатки лишилась полтора миллиона рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело о мошенничестве.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мошенничество #чп #камчатка

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