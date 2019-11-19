Сергей Безруков сыграет главную роль в фильме своей супруги Анны Матинсон

Российский актер Сергей Безруков сыграет главную роль в историческом фильме, который снимет его жена Анна Матисон. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на продюсера Андрея Савельева.

«Рабочее название фильма — «Дело Бейлиса», но мы приняли решение назвать его «Кровавый навет», — сказал он.

Сюжет фильма будет разворачиваться вокруг громкого судебного процесса Российской Империи — «дела Бейлиса», когда расследовалось убийство ученика Киево-Софийского духовного училища.

По словам Анны Матисон, главную роль в фильме сыграет ее муж Сергей Безруков. Она также подчеркнул, что фильм будет создаваться в копродукции с Францией и Италией.

Во вторник, 19 ноября, в Москве проходила очная защита проектов, которые претендуют на государственную поддержку от Фонда кино. Всего в защите участвовали 39 проектов организаций кинематографии, которые не входят в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Результаты отбора будут известны через несколько недель. Фильмы оценивали члены Экспертного совета Фонда кино.