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12:46   19 Ноября 2019
Россия

Сергей Безруков сыграет главную роль в фильме своей супруги Анны Матинсон

Сергей Безруков сыграет главную роль в фильме своей супруги Анны Матинсон

Российский актер Сергей Безруков сыграет главную роль в историческом фильме, который снимет его жена Анна Матисон. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на продюсера Андрея Савельева. 

«Рабочее название фильма — «Дело Бейлиса», но мы приняли решение назвать его «Кровавый навет», — сказал он.

Сюжет фильма будет разворачиваться вокруг громкого судебного процесса Российской Империи — «дела Бейлиса», когда расследовалось убийство ученика Киево-Софийского духовного училища. 

По словам Анны Матисон, главную роль в фильме сыграет ее муж Сергей Безруков. Она также подчеркнул, что фильм будет создаваться в копродукции с Францией и Италией. 

Во вторник, 19 ноября, в Москве проходила очная защита проектов, которые претендуют на государственную поддержку от Фонда кино. Всего в защите участвовали 39 проектов организаций кинематографии, которые не входят в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Результаты отбора будут известны через несколько недель. Фильмы оценивали члены Экспертного совета Фонда кино. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #безруков #общество #кинематограф #фонд кино

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