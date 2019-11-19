Минприроды рекомендует проводить внеплановые проверки владельцев домашних животных

Минприроды предлагает пока не вводить плановые проверки россиян, у которых есть домашние животные, а проводить профилактику жестокого обращения с животными и внеплановые проверки.

Такое предложение появилось в связи с тем, что пока еще не сформирована полная база данных о питомцах, которые живут у россиян. А вот с внеплановой проверкой могут нагрянуть, если кто-то, например, соседи, пожалуется на жестокое обращение с животными.

Кроме того, министерство предлагает разграничить компетенции по соблюдению закона между федеральными и местными надзорными ведомствами. По теме обращения с животными будет определен конкретный перечень объектов надзора и требований.