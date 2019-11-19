Минприроды рекомендует проводить внеплановые проверки владельцев домашних животных

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на новогодние туры

Российские туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на новогодние туры

 Космонавт Максим Сураев прокомментировал отказ США летать на «Союзе»

Космонавт Максим Сураев прокомментировал отказ США летать на «Союзе»
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
Востоковед считает, что курдские боевики заслуживают хорошей трепки за провокации в Сирии

Востоковед считает, что курдские боевики заслуживают хорошей трепки за провокации в Сирии

 Разведка ЛНА обнаружила поставку Турцией боевой техники для террористов ПНС Ливии

Разведка ЛНА обнаружила поставку Турцией боевой техники для террористов ПНС Ливии
Российские туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на новогодние туры

Российские туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на новогодние туры

 Космонавт Максим Сураев прокомментировал отказ США летать на «Союзе»

Космонавт Максим Сураев прокомментировал отказ США летать на «Союзе»
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
Востоковед считает, что курдские боевики заслуживают хорошей трепки за провокации в Сирии

Востоковед считает, что курдские боевики заслуживают хорошей трепки за провокации в Сирии

 Разведка ЛНА обнаружила поставку Турцией боевой техники для террористов ПНС Ливии

Разведка ЛНА обнаружила поставку Турцией боевой техники для террористов ПНС Ливии
12:50   19 Ноября 2019
Россия

Минприроды рекомендует проводить внеплановые проверки владельцев домашних животных

Минприроды рекомендует проводить внеплановые проверки владельцев домашних животных

Минприроды предлагает пока не вводить плановые проверки россиян, у которых есть домашние животные, а проводить профилактику жестокого обращения с животными и внеплановые проверки.

Такое предложение появилось в связи с тем, что пока еще не сформирована полная база данных о питомцах, которые живут у россиян. А вот с внеплановой проверкой могут нагрянуть, если кто-то, например, соседи, пожалуется на жестокое обращение с животными.

Кроме того, министерство предлагает разграничить компетенции по соблюдению закона между федеральными и местными надзорными ведомствами. По теме обращения с животными будет определен конкретный перечень объектов надзора и требований.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#закон #минприроды #домашние животные

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...