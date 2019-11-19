Эксперт при Минздраве призвал не продавать сигареты тем, кому нет 21 года

После запрета на продажу алкоголя тем, кому нет 21 года, внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн ждет повышения минимального возраста для покупки сигарет. Об этом он сообщил на пресс-конференции 19 ноября.

«После того, как разберутся с алкоголем, следующим шагом будет табак», – думает специалист.

Повышение минимального возраста для покупки табака, как считает Брюн, должно распространяться и на альтернативные девайсы для парения, курения. Специалист отмечает, что Минздраву следует пресекать популяризацию новых способов курения, так как они могут быть чреваты и новыми специфическими заболеваниями.

«Прошу Госдуму вернуться к вопросу, обещали принять в этом году решения, они пока не приняты, но назревают», – призвал Брюн.

Нарколог указал, что только одному проценту курящих удалось бросить курить благодаря электронным устройствам, остальные курящие – как правило – курят и то, и другое. В момент появления на рынке электронных устройств считалось, что они менее вредны, чем сигареты, однако привычку у зависимых вызывают не смолы и никотин, а тактильное ощущение в горле.

В марте Минздрав предложил запретить продажу алкоголя крепостью выше 16,5 процентом гражданам младше 21 года. Большинство ведомств поддержали проект, однако Минэкономразвития негативно отреагировали на инициативу.