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13:29   19 Ноября 2019
Россия

Эксперт при Минздраве призвал не продавать сигареты тем, кому нет 21 года

Эксперт при Минздраве призвал не продавать сигареты тем, кому нет 21 года

После запрета на продажу алкоголя тем, кому нет 21 года, внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн ждет повышения минимального возраста для покупки сигарет. Об этом он сообщил на пресс-конференции 19 ноября. 

«После того, как разберутся с алкоголем, следующим шагом будет табак», – думает специалист.

Повышение минимального возраста для покупки табака, как считает Брюн, должно распространяться и на альтернативные девайсы для парения, курения. Специалист отмечает, что Минздраву следует пресекать популяризацию новых способов курения, так как они могут быть чреваты и новыми специфическими заболеваниями.

«Прошу Госдуму вернуться к вопросу, обещали принять в этом году решения, они пока не приняты, но назревают», – призвал Брюн.

Нарколог указал, что только одному проценту курящих удалось бросить курить благодаря электронным устройствам, остальные курящие – как правило – курят и то, и другое. В момент появления на рынке электронных устройств считалось, что они менее вредны, чем сигареты, однако привычку у зависимых вызывают не смолы и никотин, а тактильное ощущение в горле.

В марте Минздрав предложил запретить продажу алкоголя крепостью выше 16,5 процентом гражданам младше 21 года. Большинство ведомств поддержали проект, однако Минэкономразвития негативно отреагировали на инициативу.

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Автор: Олег Королев
#россия #общество

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