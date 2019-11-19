Михаил Боярский решил покинуть сцену

Народный артист России Михаил Боярский заявил о намерении покинуть сцену в преддверии своего 70-летнего юбилея. Об этом он сообщил в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Надоело, что я там не видел <…> Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь», — заявил он.

Знаменитому российскому актеру исполнится 70 лет 26 декабря. Он также подчеркнул, что хочет «чтобы это идиотское число» поскорее прошло и признался, что не любит дни рождения. По его словам, этот праздник кроме раздражения больше ничего не вызывает.

Артист также заявил, что на пенсии намерен больше времени уделять внукам.