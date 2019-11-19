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12:22   19 Ноября 2019
Россия

Михаил Боярский решил покинуть сцену

Михаил Боярский решил покинуть сцену

Народный артист России Михаил Боярский заявил о намерении покинуть сцену в преддверии своего 70-летнего юбилея. Об этом он сообщил в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. 

«Надоело, что я там не видел <…> Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь», — заявил он.

Знаменитому российскому актеру исполнится 70 лет 26 декабря. Он также подчеркнул, что хочет «чтобы это идиотское число» поскорее прошло и признался, что не любит дни рождения. По его словам, этот праздник кроме раздражения больше ничего не вызывает. 

Артист также заявил, что на пенсии намерен больше времени уделять внукам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #боярский

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