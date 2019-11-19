Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

 Михаил Боярский решил покинуть сцену

Михаил Боярский решил покинуть сцену

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
США и Южная Корея прервали переговоры о разделении военных расходов

США и Южная Корея прервали переговоры о разделении военных расходов

 Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

 Михаил Боярский решил покинуть сцену

Михаил Боярский решил покинуть сцену

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
США и Южная Корея прервали переговоры о разделении военных расходов

США и Южная Корея прервали переговоры о разделении военных расходов

 Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет
12:18   19 Ноября 2019
Россия

Пожарный из Башкирии спас собаку, провалившуюся под лед на городском пруду

Пожарный из Башкирии спас собаку, провалившуюся под лед на городском пруду

Пожарный из Башкирии спас собаку, провалившуюся под лед на городском пруду. Трогательная история спасения произошла в городе Салавате в минувший понедельник, 18 ноября, передает местная газета «Выбор».

Днем диспетчер муниципальной пожарной охраны Салавата принял сообщение о том, что на середине пруда в городском парке культуры и отдыха находится собака, которая стоит на льду и боится утонуть в ледяной воде. Пожарный при помощи специальной спасательной доски выплыл на середину пруда и попытался добраться до собаки, но затем решил быстро проломить лед, схватил животное за холку и поплыл к берегу, где его встречали коллеги и очевидцы спасательной операции. Местные жители аплодисментами встречали смелого спасателя.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #салават

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...