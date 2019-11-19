Пожарный из Башкирии спас собаку, провалившуюся под лед на городском пруду. Трогательная история спасения произошла в городе Салавате в минувший понедельник, 18 ноября, передает местная газета «Выбор».

Днем диспетчер муниципальной пожарной охраны Салавата принял сообщение о том, что на середине пруда в городском парке культуры и отдыха находится собака, которая стоит на льду и боится утонуть в ледяной воде. Пожарный при помощи специальной спасательной доски выплыл на середину пруда и попытался добраться до собаки, но затем решил быстро проломить лед, схватил животное за холку и поплыл к берегу, где его встречали коллеги и очевидцы спасательной операции. Местные жители аплодисментами встречали смелого спасателя.