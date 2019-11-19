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12:29   19 Ноября 2019
Россия

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Пресс-служба Крымского управления МЧС сообщает, что в Крыму из-за надвигающегося сильного северо-восточного ветра объявлено штормовое предупреждение.

Как говорится в сообщении ведомства, в среду 20 ноября скорость ветра на полуострове составит 15-20 метров в секунду, а в последующие дни ветер усилится до 22-27 метров в секунду.

«В Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра. Двадцатого ноября - сильный ветер 15-20 метров в секунду, 21-22 ноября очень сильный 22-27 метров в секунду», - говорится в предупреждении.

При этом спасатели обратились к местным жителям с призывом соблюдать необходимые при непогоде меры предосторожности.

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #крым #общество #ветер #штормовое предупреждение

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