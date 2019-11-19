Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в съемной квартире в Сочи

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего жителя Сочи, который устроил нарколабораторию на съемной квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

«Полицейские пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков… Задержали местного жителя, подозреваемого в производстве и сбыте наркотических средств на территории города-курорта», — сообщили в ведомстве.

Полицейские обнаружили и изъяли более 25 граммов порошкообразного белого вещества. Эксперты выяснили, что это мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте наркотиков. Молодого человека могут посадить за решетку на 20 лет. Сейчас его заключили под стражу.