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12:03   19 Ноября 2019
Россия

Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в съемной квартире в Сочи

Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в съемной квартире в Сочи

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего жителя Сочи, который устроил нарколабораторию на съемной квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

«Полицейские пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков… Задержали местного жителя, подозреваемого в производстве и сбыте наркотических средств на территории города-курорта», — сообщили в ведомстве.

Полицейские обнаружили и изъяли более 25 граммов порошкообразного белого вещества. Эксперты выяснили, что это мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте наркотиков. Молодого человека могут посадить за решетку на 20 лет. Сейчас его заключили под стражу.

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Автор: Виктория Разумовская
#сочи #наркотики #общество

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