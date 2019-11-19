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12:32   19 Ноября 2019
Россия

Рубль достиг максимальной стабильности с кризиса 2014 года

На ноябрь 2019 года российский рубль достиг максимальной стабильности с кризиса 2014 года. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на экспертов.

Главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова отметила, что на текущий момент показатель волатильности рубля ( то есть оценки рынка амплитуды колебаний валютного курса) опустился до рекордных 8,4 процентов. Тогда как на конец 2014 года он составлял 56-57 процентов.

Однако, российский рубль все еще входит в десять самых волатильных валют в развивающихся странах. Рубль - на седьмом месте. Тройка самых волатильных валют выглядит так: южноафриканский ранд,бразильский реал, чилийский песо

Экономист отметила, что не стоит рассчитывать на постоянную стабильность российской валюты. Дестабилизировать ситуацию может внешний фон, к примеру срыв сделки между США и Китаем.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #рубль

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