Два человека погибли в Пензе в провалившемся под землю автомобиле на парковке. Как сообщает МЧС, трагедия произошла утром во вторник, 19 ноября, около магазина по улице Аустрина, 37.

Автомобиль Lada Largus полностью провалился в яму, в результате чего погибли два человека. Личности погибших устанавливаются, на месте работают все экстренные службы города, а также следователи и оперативники. Кроме того, к месту ЧП прибыл прокурор Октябрьского района города и мэр Пензы Андрей Лузгин.

Местные СМИ пишут, что люди буквально заживо сварились в яме с кипятком.