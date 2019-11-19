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11:55   19 Ноября 2019
Россия

Два человека погибли в Пензе в провалившемся под землю автомобиле на парковке

Два человека погибли в Пензе в провалившемся под землю автомобиле на парковке

Два человека погибли в Пензе в провалившемся под землю автомобиле на парковке. Как сообщает МЧС, трагедия произошла утром во вторник, 19 ноября, около магазина по улице Аустрина, 37.

Автомобиль Lada Largus полностью провалился в яму, в результате чего погибли два человека. Личности погибших устанавливаются, на месте работают все экстренные службы города, а также следователи и оперативники. Кроме того, к месту ЧП прибыл прокурор Октябрьского района города и мэр Пензы Андрей Лузгин.

Местные СМИ пишут, что люди буквально заживо сварились в яме с кипятком.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #пенза

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