Более 30 человек эвакуировали в Москве из офисного здания

Короткое замыкание в электрооборудовании стало причиной эвакуации офисного здания в центре российской столицы.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба столичного Главного управления МЧС, отмечая, что всего из здания были эвакуированы примерно 35 человек.

«Произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощите в одном из офисов, расположенных на первом этаже шестиэтажного кирпичного здания по адресу: Лялин переулок, дом 19, корпус 1», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эвакуация сотрудников завершилась до прибытия пожарно-спасательных служб. В настоящее время в здании проводится проверка.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.