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12:09   19 Ноября 2019
Россия

Зарезавших в честь свадьбы барана петербуржцев привлекут к ответственности

Зарезавших в честь свадьбы барана петербуржцев привлекут к ответственности

Власти Петербурга разыскивают людей, которые зарезали барана во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщил председатель комитета межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Петербурге Олег Капитанов во вторник, 19 ноября.

Капитанов на своей странице «ВКонтакте» возмутился случаем, который произошел на днях в Шушарах. По его словам, во дворе многоквартирного дома в честь свадьбы был зарезан баран. 

«Я направил официальный запрос на имя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти с просьбой привлечь к ответственности людей, причастных к гибели животного», — написал он. 

Председатель комитета также прикрепил к своему посту видеоролик, на котором видно, как во дворе многоэтажного дома несколько людей режут барана. За зрелищем наблюдали множество людей, в том числе жених и невеста. 

Капитанов подчеркнул, что в ближайшее время в ходе совещания с представителями духовенства и руководителями диаспор будет поднят вопрос о недопустимости подобного поведения на территории Санкт-Петербурга. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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