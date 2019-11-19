США признали законными израильские поселения на оккупированной Палестине

Теперь американские власти считают законными израильские поселения на оккупированной части Палестины, такое заявление сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Политик отметил, что администрация Дональда Трампа взяла новый курс по вопросу израильских поселений и пересмотрела подход экс-главы государства Борака Обамы.

Отныне США считает, что поселения израильтян на оккупированной палестинской территории «не являются нарушающими международное право». Тем не менее, глава Госдепартамента страны подчеркнул, что американская сторона не готова решить, кому же в конце концов принадлежит Западный берег реки Иордан. По его мнению, данный вопрос все же должен быть решен между израильтянами и палестинцами.

«После детального изучения разных сторон правовых вопросов мы сделали вывод о том, … что создание гражданских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит международному праву», — обозначил новый политический вектор страны в этом вопросе Помпео.

Более пятидесяти лет назад, в 1967 году в ходе шестидневной войны Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан. ООН признала еврейские поселения на этой территории незаконными. Затем 23 декабря 2016 года Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию, согласно которой возведение израильских поселений в этом регионе должно было прекратиться. Документ был поддержан всеми участниками СБ, кроме Соединенных Штатов. Израильские власти проигнорировали требования, а через некоторое время после принятия резолюции премьер-министр Израиля и вовсе снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме.