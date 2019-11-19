СКР завел уголовное дело об убийстве после исчезновения журналистки «Интерфакса»
Следственный комитет РФ завел уголовное дело об убийстве после исчезновения журналистки «Интерфакса» Маргариты Игнатовой. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Юлия Иванова.
29-летняя Маргарита Игнатова ушла из дома на улице Весенней в Москве утром в воскресенье, 17 ноября. До сих пор о ее местонахождении никто ничего не знает. СКР завел дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве.
Коллеги говорят, что Игнатова ни с кем из них не выходила на связь, а мать девушки рассказала, что из дома Маргарита ушла, не взяв с собой сотовый телефон, деньги и ключи, будто собиралась вскоре вернуться.