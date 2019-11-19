Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рубль достиг максимальной стабильности с кризиса 2014 года

Рубль достиг максимальной стабильности с кризиса 2014 года

 Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
США и Южная Корея прервали переговоры о разделении военных расходов

США и Южная Корея прервали переговоры о разделении военных расходов

 Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет
Рубль достиг максимальной стабильности с кризиса 2014 года

Рубль достиг максимальной стабильности с кризиса 2014 года

 Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
США и Южная Корея прервали переговоры о разделении военных расходов

США и Южная Корея прервали переговоры о разделении военных расходов

 Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет
11:32   19 Ноября 2019
Россия

СКР завел уголовное дело об убийстве после исчезновения журналистки «Интерфакса»

СКР завел уголовное дело об убийстве после исчезновения журналистки «Интерфакса»

Следственный комитет РФ завел уголовное дело об убийстве после исчезновения журналистки «Интерфакса» Маргариты Игнатовой. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

29-летняя Маргарита Игнатова ушла из дома на улице Весенней в Москве утром в воскресенье, 17 ноября. До сих пор о ее местонахождении никто ничего не знает. СКР завел дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве.

Коллеги говорят, что Игнатова ни с кем из них не выходила на связь, а мать девушки рассказала, что из дома Маргарита ушла, не взяв с собой сотовый телефон, деньги и ключи, будто собиралась вскоре вернуться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #ск рф #уголовное дело #чп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...