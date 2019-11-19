Голикова заявила, что Россия в сфере образования четко движется вперед

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия движется вперед в сфере образования с четким пониманием, к чему стремиться.

«Очень часто говорят, что что-то у нас не так в образовании, но я хочу сказать, что все-таки это неправильное мнение. Мы очень четко движемся вперед, мы знаем, к чему мы стремимся», — подчеркнула она.

Речь об этом зашла на открытии конкурса «Учитель будущего». По словам Голиковой, учителя тоже должны совершенствоваться, получать новые знания о профессии. Подобные конкурсы представляют прекрасную для этого возможность.

Вице-премьер напомнила, что глава государства Владимир Путин ранее поставил задачу, чтобы Россия попала в десятку стран по общему образованию.