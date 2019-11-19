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11:41   19 Ноября 2019
Россия

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

Россияне смогут осуществлять сделки купли-продажи имущества с 2020 года через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи во вторник, 19 ноября. 

«Юридически значимые действия, в том числе сделки купли-продажи имущества, можно будет совершать через портал госуслуг. Предположительно, сервис будет запущен в 2020 году», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил собеседник агентства, соответствующую инициативу о запуске проекта подготовило министерство, а правительство подписало постановление. 

По задумке, если человек захочет приобрести, например, автомобиль, он сможет заключить сделку, получить страховку и поставить машину на учет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Согласно постановлению правительства, на портале госуслуг появится «единое цифровое окно» подачи предложений, заявлений и жалоб в органы власти. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #госуслуги

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