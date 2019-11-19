Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку из-за ухудшения здоровья

Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко подал в отставку из-за ухудшения здоровья. Как сообщает пресс-служба мэрии, его госпитализировали накануне.

Иваненко подал заявление об отставке по собственному желанию с 27 ноября 2019 года. Сейчас депутатам городской думы предстоит рассмотреть его заявление.

Градоначальник отмечает, что его состояние здоровья и семейные обязательства не позволяют в дальнейшем занимать пост мэра Петропавловска-Камчатского. Он поблагодарил всех жителей города за поддержку и доверие. Иваненко выразил надежду, что Петропавловск-Камчатский будет развиваться и в дальнейшем его ждет достойное будущее.

Виталий Иваненко стал мэром Петропавловска-Камчатского в 2016 году, ему 42 года. Причиной госпитализации накануне стали проблемы с сердцем.