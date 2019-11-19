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 Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет
11:17   19 Ноября 2019
Весь мир

Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

Генеральный прокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра намерен подать иск в отношении американского производителя электронных сигарет Juul. Власти установили, что рекламная кампания ее продуктов для вейпинга направлена на подростков.

«Мы подаем иск на компанию JUUL в связи с созданием условий для возникновения кризисной ситуации в здравоохранении. JUUL заявляет, что помогает взрослым отказаться от сигарет, но ее вирусный маркетинг и продажи направлены на калифорнийских подростков и вовлекают их в зависимость от никотина», — заявил прокурор.

Кроме того, по словам Бесерра, компания не предупреждает покупателей о токсичном воздействии химикатов, риске возникновения онкологии, нарушениях репродуктивной системы. В Генпрокуратуре штата уверены, что JUUL «вовлекает детей в сети вейпинга». Из-за этого в системе здравоохранения назревает кризис.

В отношении рекламной кампании Juul Labs прокуроры нескольких штатов ведут расследование. Также специалисты изучают составы смесей для вейпов. 

Компания Juul является одним из лидеров рынка электронных сигарет в США. Она была основана в 2017 году.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #общество #вейпинг

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