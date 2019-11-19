Генпрокурор Калифорнии подал в суд на крупнейшего производителя электронных сигарет

Генеральный прокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра намерен подать иск в отношении американского производителя электронных сигарет Juul. Власти установили, что рекламная кампания ее продуктов для вейпинга направлена на подростков.

«Мы подаем иск на компанию JUUL в связи с созданием условий для возникновения кризисной ситуации в здравоохранении. JUUL заявляет, что помогает взрослым отказаться от сигарет, но ее вирусный маркетинг и продажи направлены на калифорнийских подростков и вовлекают их в зависимость от никотина», — заявил прокурор.

Кроме того, по словам Бесерра, компания не предупреждает покупателей о токсичном воздействии химикатов, риске возникновения онкологии, нарушениях репродуктивной системы. В Генпрокуратуре штата уверены, что JUUL «вовлекает детей в сети вейпинга». Из-за этого в системе здравоохранения назревает кризис.

We’re suing JUUL for enabling a public health crisis. While claiming to help adults ween off cigarettes, JUUL’s viral marketing and sales targeted CA teens and lured them into nicotine addiction. https://t.co/A6ZSm5iiEx pic.twitter.com/7zneU24KtX — Xavier Becerra (@AGBecerra) November 18, 2019

В отношении рекламной кампании Juul Labs прокуроры нескольких штатов ведут расследование. Также специалисты изучают составы смесей для вейпов.

Компания Juul является одним из лидеров рынка электронных сигарет в США. Она была основана в 2017 году.