США и Южная Корея прервали переговоры о разделении военных расходов

Переговоры США и Южной Кореи о разделении расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове были досрочно прерваны из-за расхождений в позициях сторон.

Об этом во вторник сообщает южнокорейское Министерство иностранных дел, отмечая, что обсуждение данного вопроса было решено продлить еще на один раунд.

«Переговоры США-Южная Корея о разделении расходов на оборону 19 ноября прошли не так, как ожидалось. Позиция американской стороны - что с помощью внесения новых пунктов в соглашение (Special Measures Agreement – Соглашение о специальных мерах) необходимо существенно увеличить сумму расходов», - заявили в МИД Южной Кореи.

При этом южнокорейская сторона, добавили в ведомстве, считает, что соглашение должно оставаться приемлемым для обеих сторон, как это было на протяжении последних 28 лет.

Южную Корею на переговорах представляет бывший заместитель председателя финансового комитета Минфина РК Чон Ын Бо, а с американской стороны в переговорах участвовал сотрудник Госдепартамента Джеймс Дехарт. Неудачей закончились и два предыдущих раунда переговоров на эту тему в сентябре и октябре текущего года.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в июле 2019 года Япония ответила отказом на требование Соединенных Штатов увеличить расходы на содержание американского военного контингента.