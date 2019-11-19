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11:10   19 Ноября 2019
Россия

Российское посольство посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Российское посольство посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Посольство России в Таллине посоветовало депутату парламента Эстонии, экс-командующему Силами обороны республики Антсу Лаанеотсу, «вылезти из танка». Об этом стало известно во вторник, 19 ноября, из размещенного на Facebook комментария посольства. 

Ранее Лаанеотс в эфире латвийского телеканала LTV7 заявил, что ливийская армия не сможет защитить свою территорию. Он также назвал ее слабым звеном обороны стран Балтии и заявил, что Россия уже начала перевооружение и «готовится к агрессии». 

«Упомянутый депутат вновь говорит о некоей «готовящейся агрессии» со стороны России, видимо по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел», — написано ведомство в Facebook. 

Российское посольство посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Российские дипломаты также порекомендовали Лаанеотсу «вылезти из танка» и начать исполнять свои нынешние парламентские обязанности, в том числе в качестве члена группы по связям с Госдумой РФ, куда он записался без всякого принуждения, отметили они.

Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, НАТО прекрасно знает об отсутствии у Москвы планов по нападению, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники у границ РФ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #таллин

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