Премьер-министр Молдавии Ион Кику прилетит в Москву 20 ноября с официальным визитом. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

По словам Додона, молдавский премьер планирует в Москве встретиться с российским коллегой Дмитрием Медведевым, который пригласил его в РФ. Президент Молдавии также сообщил, что провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Молдова Олегом Васнецовым. В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также отметили, что Россия и Молдавия динамично развивают торгово-экономические связи.

Игорь Додон заявил, что премьер-министр Молдавии своим визитом в Россию засвидетельствует восстановление полноценных отношений между РФ и республикой. Визит Иона Кику в российскую столицу состоится в среду, 20 ноября.