Наталья Котова избрана мэром Челябинска на пять лет

Наталья Котова избрана мэром Челябинска на пятилетний срок. Решение приняли депутаты городской думы по результатам конкурса.

Прежний мэр города Владимир Елистратов подал в отставку летом 2019 года, с того момента Наталья Котова, занимающая должность его заместителя, стала исполнять обязанности мэра. После этого назначили конкурс на должность главы Челябинска, в первом туре участвовали 15 человек. 12 ноября комиссия определила трех победителей, из которых мэра выбирали челябинские депутаты.

Конкурентами Натальи Котовой были директор соцучреждения Красноармейского района Виталий Евгеньев, а также глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков, передает РИА Новости. Все трое выступили перед депутатами со своими программами. В результате парламентарии единогласно проголосовали за Котову.

На заседании Наталья Котова заявила, что будет продолжать взаимодействие с местными жителями и сотрудничество с депутатами и общественниками.