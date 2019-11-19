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10:36   19 Ноября 2019
Россия

Наталья Котова избрана мэром Челябинска на пять лет

Наталья Котова избрана мэром Челябинска на пять лет

Наталья Котова избрана мэром Челябинска на пятилетний срок. Решение приняли депутаты городской думы по результатам конкурса.

Прежний мэр города Владимир Елистратов подал в отставку летом 2019 года, с того момента Наталья Котова, занимающая должность его заместителя, стала исполнять обязанности мэра. После этого назначили конкурс на должность главы Челябинска, в первом туре участвовали 15 человек. 12 ноября комиссия определила трех победителей, из которых мэра выбирали челябинские депутаты.

Конкурентами Натальи Котовой были директор соцучреждения Красноармейского района Виталий Евгеньев, а также глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков, передает РИА Новости. Все трое выступили перед депутатами со своими программами. В результате парламентарии единогласно проголосовали за Котову.

На заседании Наталья Котова заявила, что будет продолжать взаимодействие с местными жителями и сотрудничество с депутатами и общественниками.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #челябинск

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