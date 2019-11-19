Игоря Верника госпитализировали в Москве

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник попал в больницу в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал» во вторник, 19 ноября.

По информации петербургского телеканала, артист обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в области желудка.

Отмечается, что после обследования у актера диагностировали острый панкреатит. Другие подробности происшествия телеканал пока не сообщает.

8 ноября Вернику стало плохо, ему вызвали в МХТ имени Чехова. У актера сильно заболела нога и поясница, его увезли в Боткинскую больницу. Врачи назвали причиной обострения остеохондроз.