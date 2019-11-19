Советский и российский актер и режиссер Юрий Соломин находится в стабильном состоянии после госпитализации в одну из столичных клиник. Об этом сообщает Малый театр.

По данным директора Малого театра Тамары Михайловой, Соломина госпитализировали после того, как он несколько дней находился дома с высокой температурой. Сейчас его состояние стабильное, врачи вовремя смогли назначить ему необходимое лечение, передает ТАСС. Соломин находится не в реанимации, а в обычной палате, но пока о выписке говорить очень рано, заявили медики.

Юрию Соломину 84 года, в 1988 году он получил звание народного артиста СССР, а в 2001 году удостоился Государственной премии РФ. Соломин является худруком Государственного академического Малого театра.