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10:20   19 Ноября 2019
Россия

Юрий Соломин находится в стабильном состоянии после госпитализации

Юрий Соломин находится в стабильном состоянии после госпитализации

Советский и российский актер и режиссер Юрий Соломин находится в стабильном состоянии после госпитализации в одну из столичных клиник. Об этом сообщает Малый театр.

По данным директора Малого театра Тамары Михайловой, Соломина госпитализировали после того, как он несколько дней находился дома с высокой температурой. Сейчас его состояние стабильное, врачи вовремя смогли назначить ему необходимое лечение, передает ТАСС. Соломин находится не в реанимации, а в обычной палате, но пока о выписке говорить очень рано, заявили медики.

Юрию Соломину 84 года, в 1988 году он получил звание народного артиста СССР, а в 2001 году удостоился Государственной премии РФ. Соломин является худруком Государственного академического Малого театра.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #юрий соломин

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