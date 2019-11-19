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Конвенцию по борьбе с внешним вмешательством в суверенные дела разработают в Совфеде

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10:50   19 Ноября 2019
Россия

Конвенцию по борьбе с внешним вмешательством в суверенные дела разработают в Совфеде

Конвенцию по борьбе с внешним вмешательством в суверенные дела разработают в Совфеде

Работа над Международной конвенцией по борьбе с зарубежным вмешательством во внутренние дела суверенных государств начнется в России 19 ноября.

Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил во вторник Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

По его словам, в тексте документа Россия планирует закрепить призыв к международным организациям проработать запрет на вмешательство в суверенные дела государств.

Также Климов отметил, что в настоящее время часто путаются понятия «вмешательство» и «влияние». Для примера он привел ситуацию, когда в зарубежном издании New York Times обсуждаются происходящие в России события, это вмешательством не является, однако, совсем другое дело, если структура, которая существует на деньги Госдепартамента США, ведет антироссийскую пропаганду, предназначенную для русскоязычной аудитории, населяющей конкретную территорию – это как раз и является вмешательством в суверенные дела России.

Общего принципа, запрещающего вмешательства во внутренние дела, который в числе прочего закреплен и в уставах ООН, как показывает практика, явно недостаточно и мировое сообщество нуждается в общепризнанном документе, который бы учитывал все трактовки термина «вмешательство», добавил Климов.

Ранее комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России выявила попытки вмешательства со стороны Соединенных Штатов Америки и еще 12 государств-членов Евросоюза в 17-ти субъектах РФ, не считая Москвы и Петербурга. Об этом журналистам рассказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Конвенцию по борьбе с внешним вмешательством в суверенные дела разработают в Совфеде

Также минувшим летом в ходе предвыборной компании на выборах в Московскую городскую думу были выявлены попытки прозападных СМИ вмешаться в избирательный процесс, поддерживающих кандидатов, не зарегистрированных на выборах из-за того, что в их подписных листах была превышена доля брака, а также из-за других фактов фальсификации. Например, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle публиковала материалы о предстоящих незаконных акциях с маршрутами передвижения протестующих, а также с критикой российских властей и правоохранителей за их действия по пресечению попыток провокаций в ходе массовых беспорядков в Москве. Кроме того, антироссийская риторика отслеживалась в материалах Meduza и «Би-би-си».

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Автор: Александр Люблинский
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