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10:48   19 Ноября 2019
Россия

Комиссия Госдумы обнаружила лагеря, где готовят на деньги Запада организаторов протестов

Комиссия Госдумы обнаружила лагеря, где готовят на деньги Запада организаторов протестов

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ нашла в нескольких регионах финансируемые из-за рубежа «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций. Члены комиссии предлагают ввести уголовное наказание для тех, кто прошел там обучение, а затем устраивал незаконные акции.

По словам члена комиссии Адальби Шхагошева, речь идет о «виртуальных лагерях — концентрации протестных мыслей в соцсетях». По его словам, депутаты планируют ввести уголовную ответственность за организацию протестов для тех, кто обучался в таких организациях, вплоть до лишения свободы. Вскоре начнется работа над соответствующим законопроектом, пишет «Коммерсант». 

«Человек, прошедший обучение в подобном центре, в принципе не должен получить разрешение на проведение митинга», — подчеркнул Шхагошев.

Источник издания сообщил, что подобные организации могут действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Крыму, Калининграде, Омске и на Северном Кавказе.

Напомним, этим летом Федеральное агентство новостей выпустило фильм «Анатомия протеста» на фоне серии незаконных митингов в Москве. Журналисты выяснили, что «оппозиция» устраивала сходки «либералов» в центре столицы при помощи западных стран. Кураторы из-за рубежа спонсировали организацию беспорядков. 

В частности, ФАН выяснило, что активистов «обучал» сотрудник службы безопасности дипмиссии США Стивен Секстон. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #запад #вмешательство #акции протеста

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