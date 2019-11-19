Комиссия Госдумы обнаружила лагеря, где готовят на деньги Запада организаторов протестов

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ нашла в нескольких регионах финансируемые из-за рубежа «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций. Члены комиссии предлагают ввести уголовное наказание для тех, кто прошел там обучение, а затем устраивал незаконные акции.

По словам члена комиссии Адальби Шхагошева, речь идет о «виртуальных лагерях — концентрации протестных мыслей в соцсетях». По его словам, депутаты планируют ввести уголовную ответственность за организацию протестов для тех, кто обучался в таких организациях, вплоть до лишения свободы. Вскоре начнется работа над соответствующим законопроектом, пишет «Коммерсант».

«Человек, прошедший обучение в подобном центре, в принципе не должен получить разрешение на проведение митинга», — подчеркнул Шхагошев.

Источник издания сообщил, что подобные организации могут действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Крыму, Калининграде, Омске и на Северном Кавказе.

Напомним, этим летом Федеральное агентство новостей выпустило фильм «Анатомия протеста» на фоне серии незаконных митингов в Москве. Журналисты выяснили, что «оппозиция» устраивала сходки «либералов» в центре столицы при помощи западных стран. Кураторы из-за рубежа спонсировали организацию беспорядков.

В частности, ФАН выяснило, что активистов «обучал» сотрудник службы безопасности дипмиссии США Стивен Секстон.