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10:23   19 Ноября 2019
Россия

Вопрос об отставке замглавы ФСИН Максименко остается открытым

Вопрос об отставке замглавы ФСИН Максименко остается открытым

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что подавшего в отставку заместителя главы ФСИН Валерия Максименко могут попросить не увольняться. Об этом пишет News.ru во вторник, 19 ноября. 

Ранее сообщалось, что Максименко написал рапорт об отставке. На прошлой неделе его имя засветилось в новостях после инцидента, когда он отказался комментировать работу ведомства, сотрудник которого был уличен в пытках заключенных. Максименко, комментируя случай, признался, что ему стыдно за коллег. 

По словам Мельникова, руководство ФСИН может не принять отставку замглавы ведомства. Собеседник News.ru охарактеризовал Максименко как одного из самых открытых людей в ведомстве.

«Он поддерживал развитие системы общественного контроля. Много делал для социализации заключённых, много делал для развития спорта. Также считаю, что последняя тема, на которую он высказался — о повышении руководителя красноярской колонии до и.о. первого заместителя регионального управления ФСИН — достойна уважения», — рассказывает Мельников.

Вопрос об отставке замглавы ФСИН Максименко остается открытым

Правозащитник выразил надежду, что общество еще услышит про кадровые перестановки во ФСИН и последующие увольнения. Однако хочется, чтобы лучшие кадры остались внутри ведомства, отметил Мельников. 

При этом основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, наоборот, раскритиковал замглавы ведомства. Он рассказал, что в отношении Максименко проводят доследственную проверку по причине «его сомнительных решений и участию в махинациях с ФКУ ГЦИТОиС ФСИН и ФГУПами».  Он также назвал замглавы «говорящей головой ФСИН», утверждая, что он делает высказывания по совету друзей из сферы СМИ и PR.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #отставка #политика #общество #фсин

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