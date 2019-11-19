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10:05   19 Ноября 2019
Россия

Мэра Петропавловска-Камчатского госпитализировали из-за проблем с сердцем

Мэра Петропавловска-Камчатского госпитализировали из-за проблем с сердцем

Мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко госпитализировали из-за проблем с сердцем, об этом пишут местные СМИ. В пресс-службе мэрии факт госпитализации подтвердили, но причину не назвали.

Известно, что Виталий Иваненко проходит лечение в 1-й городской больнице. Его госпитализировали днем в понедельник, 18 ноября. Первый заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского Юлия Иванова исполняет его обязанности, передает ТАСС. Информации о том, в каком состоянии находится градоначальник, пока нет.

О проблемах с сердцем у Виталия Иваненко сообщили местные СМИ. 42-летний Иваненко стал мэром Петропавловска-Камчатского в 2016 году.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #петропавловск-камчатский

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