Мэра Петропавловска-Камчатского госпитализировали из-за проблем с сердцем

Мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко госпитализировали из-за проблем с сердцем, об этом пишут местные СМИ. В пресс-службе мэрии факт госпитализации подтвердили, но причину не назвали.

Известно, что Виталий Иваненко проходит лечение в 1-й городской больнице. Его госпитализировали днем в понедельник, 18 ноября. Первый заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского Юлия Иванова исполняет его обязанности, передает ТАСС. Информации о том, в каком состоянии находится градоначальник, пока нет.

О проблемах с сердцем у Виталия Иваненко сообщили местные СМИ. 42-летний Иваненко стал мэром Петропавловска-Камчатского в 2016 году.