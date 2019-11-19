Врач рассказала, как метеозависимым людям пережить аномальное атмосферное давление

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова отметила, что проблемы с самочувствием у метеозависимых людей начинаются в день изменения давления и отстают на сутки.

Врач рассказала, что понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует. Человек чувствует резкую смену давления, особенно если есть патологии сосудов.

«Когда давление изменилось и держится более трех дней, наш организм приспособится, даже если атмосферное давление выше обычного», — сказала Иванова.

По ее словам, для людей со здоровыми сосудами это тренировка. Изменения будут незаметны, а сосуды при этом станут даже сильнее.

Гипертоникам следует соблюдать схему лечения препаратами, которые назначил врач. Лекарства нужно принять даже если артериальное давление в норме.

Среди общих рекомендаций: щадящий режим, избегать физических нагрузок, употреблять меньше соли.