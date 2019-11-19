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10:02   19 Ноября 2019
Россия

Врач рассказала, как метеозависимым людям пережить аномальное атмосферное давление

Врач рассказала, как метеозависимым людям пережить аномальное атмосферное давление

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова отметила, что проблемы с самочувствием у метеозависимых людей начинаются в день изменения давления и отстают на сутки.

Врач рассказала, что понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует. Человек чувствует резкую смену давления, особенно если есть патологии сосудов.

«Когда давление изменилось и держится более трех дней, наш организм приспособится, даже если атмосферное давление выше обычного», — сказала Иванова.

По ее словам, для людей со здоровыми сосудами это тренировка. Изменения будут незаметны, а сосуды при этом станут даже сильнее.

Гипертоникам следует соблюдать схему лечения препаратами, которые назначил врач. Лекарства нужно принять даже если артериальное давление в норме. 

Среди общих рекомендаций: щадящий режим, избегать физических нагрузок, употреблять меньше соли.

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Автор: Виктория Разумовская
#здоровье #атмосферное давление #метеочувствительность

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