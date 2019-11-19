Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes подготовил рейтинг лучших работодателей России, на первой строчке оказалась горно-металлургическая компания «Норильский никель». Об этом стало известно во вторник, 19 ноября.

По данным Forbes, рейтинг 50 лучших российских работодателей составлялся по двум критериям: что компания дает своим сотрудникам (уровень зарплаты, условия труда) и обществу (инвестиции в экологию, взносы в благотворительные фонды).

В результате первую пятерку в рейтинге лучших работодателей страны составили металлургические компании. На второй строчке рейтинга Forbes оказалась золотодобывающая компания «Полюс», у которой эксперты отметили высокий уровень зарплат и полный социальный пакет.

Третье место занял Газпромбанк. В этой компании оказались самые высокие зарплаты среди участников рейтинга. На четвертой строчке расположилась крупнейшая компания в области информационных технологий «Яндекс», которая оказалась лидером по условиям труда. Замкнула пятерку горнорудная компания Polymetal.

Далее в рейтинге оказался банк ВТБ, а затем — алмазодобывающая компания «Алроса». Восьмое место в рейтинге занял Сбербанк. Десятку лучших работодателей России замыкает группа «Газпром» и «Новатэк».