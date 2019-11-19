Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Конвенцию по борьбе с внешним вмешательством в суверенные дела разработают в Совфеде

Конвенцию по борьбе с внешним вмешательством в суверенные дела разработают в Совфеде

 Комиссия Госдумы обнаружила лагеря, где готовят на деньги Запада организаторов протестов

Комиссия Госдумы обнаружила лагеря, где готовят на деньги Запада организаторов протестов
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
Премьер-министр Молдавии Ион Кику прилетит в Москву 20 ноября

Премьер-министр Молдавии Ион Кику прилетит в Москву 20 ноября

 Дамаск возвращает контроль над важнейшей инфраструктурой Сирии

Дамаск возвращает контроль над важнейшей инфраструктурой Сирии
Конвенцию по борьбе с внешним вмешательством в суверенные дела разработают в Совфеде

Конвенцию по борьбе с внешним вмешательством в суверенные дела разработают в Совфеде

 Комиссия Госдумы обнаружила лагеря, где готовят на деньги Запада организаторов протестов

Комиссия Госдумы обнаружила лагеря, где готовят на деньги Запада организаторов протестов
Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

 Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине
Премьер-министр Молдавии Ион Кику прилетит в Москву 20 ноября

Премьер-министр Молдавии Ион Кику прилетит в Москву 20 ноября

 Дамаск возвращает контроль над важнейшей инфраструктурой Сирии

Дамаск возвращает контроль над важнейшей инфраструктурой Сирии
9:55   19 Ноября 2019
Россия

Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России

Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes подготовил рейтинг лучших работодателей России, на первой строчке оказалась горно-металлургическая компания «Норильский никель». Об этом стало известно во вторник, 19 ноября. 

По данным Forbes, рейтинг 50 лучших российских работодателей составлялся по двум критериям: что компания дает своим сотрудникам (уровень зарплаты, условия труда) и обществу (инвестиции в экологию, взносы в благотворительные фонды).

В результате первую пятерку в рейтинге лучших работодателей страны составили металлургические компании. На второй строчке рейтинга Forbes оказалась золотодобывающая компания «Полюс», у которой эксперты отметили высокий уровень зарплат и полный социальный пакет.

Третье место занял Газпромбанк. В этой компании оказались самые высокие зарплаты среди участников рейтинга. На четвертой строчке расположилась крупнейшая компания в области информационных технологий «Яндекс», которая оказалась лидером по условиям труда. Замкнула пятерку горнорудная компания Polymetal.

Далее в рейтинге оказался банк ВТБ, а затем — алмазодобывающая компания «Алроса». Восьмое место в рейтинге занял Сбербанк. Десятку лучших работодателей России замыкает группа «Газпром» и «Новатэк». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #forbes #общество #работодатель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...