Российские корабли и авиация начали масштабные учения в Черном море

Военные учения с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб стартовали в Черном море. В маневрах участвуют более десяти кораблей и авиация. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Корабли отправились в район проведения учений из пунктов базиорования в Севастополе и Новороссийске.

В учениях будут задействованы фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец», а также истребители Су-30СМ. Экипажам предстоит отработать ведение морского боя, действия по поиску и уничтожению подлодки, по отражению атаки авиации, по обнаружению и уничтожению подводных мин.