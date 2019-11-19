Дамаск возвращает контроль над важнейшей инфраструктурой Сирии

Военный эксперт Борис Фомичев сообщил, что гидроэлектростанция «Тишрин» перешла под контроль Дамаска. Специалисты уже наладили работу объекта, электричество поставляют потребителям. Об этом пишет интернет-издание «ПолитРоссия».

Гидроэлектростанция была захвачена террористами ИГ* несколько лет назад. Потом эти земли оккупировали курдские боевики. Осенью этого года она перешла под контроль Дамаска.

Еще один эксперт Владимир Орлов отметил, что Дамаск возвращает контроль над страной. Возобновление работы «Тишрина» является значимым событием в контексте нормализации обстановки в регионе. Стабильное электроснабжение говорит о том, что жизнь в стране налаживается.

«Также нужно понимать, что часть территории САР до сих пор оккупирована Соединенными Штатами. Даже представители ООН испытывают большие проблемы с доступом в эти районы», — отметил Орлов.

По его словам, сложная ситуация сложилась на северо-востоке Сирии, где курдские боевики притесняют местных.

«Также следует учитывать, что курдские боевики не хотят выполнять договоренности, которые были достигнуты по итогам турецкой антитеррористической операции "Источник мира"», – добавил Орлов.

Эксперт уверен, что официальному Дамаску требуется еще немного времени, чтобы вернуть контроль над всей территорией страны.

*Террористическая организация, запрещена в РФ