Эксперт уверен, что переговоры в рамках астанинского формата помогут добиться мира в Сирии

Политический эксперт Антон Бредихин считает, что новая встреча в астанинском формате может стать резюмирующим мероприятием. Об этом пишет интернет-издание «ПолитРоссия».

Мероприятие запланировано на начало декабря. Основной темой станет ситуация в регионе. Также стороны подтвердят свою готовность придерживаться курса по стабилизации обстановки в Сирии.

«В перспективе подобные мероприятия весьма хороши, в рамках такого представительного формата можно оглашать текущие итоги и закрепить их на международном уровне», — отметил Бредихин.

По словам эксперта, при формировании будущего САР можно брать за основу протоколы и соглашения, которые будут подписаны на этой встрече.

При этом США продолжают дестабилизировать ситуацию в регионе. В частности, американцы готовят новых «джокеров» — бывших узников тюрем, которые после переподготовки будут засылаться на Ближний Восток для деструктивной деятельности. Эксперт не исключил, что может появиться новая террористическая организация.