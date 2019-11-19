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 Эксперт уверен, что переговоры в рамках астанинского формата помогут добиться мира в Сирии

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8:18   19 Ноября 2019
Весь мир

Северная Корея призвала США прекратить военные учения с Южной Кореей

Северная Корея призвала США прекратить военные учения с Южной Кореей

США должны прекратить совместные учения с Южной Кореей, а не откладывать их. Об этом заявил глава Комитета за мир в АТР от КНДР Ким Ен Чхоля.

«США выставляют перенос совместных учений как "заботу" и "уступку" кому-то и хвалятся тем, что делают вклад в мир и безопасность на Корейском полуострове, но то, что мы требуем от США – это не проводить учения с Южной Кореей», — отметил он.

Дипломат уверен, что совместные Вашингтона и Сеула не гарантируют безопасность в регионе и не помогают решению проблемы денуклеаризации. Обсуждать эту тему можно только тогда, когда будут ликвидированы угрозы безопасности Пхеньяна, обеспечены гарантии и установлено доверие. 

Пока Штаты не изменят свою «враждебную политику» в отношении Пхеньяна, им «не стоит даже мечтать» о переговорах по денуклеаризации. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #политика #военные учения

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