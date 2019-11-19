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7:52   19 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики и протурецкие силы обменялись ударами в сирийской провинции Хасака

Курдские боевики и протурецкие силы обменялись ударами в сирийской провинции Хасака

Курдские боевики обменялись ударами с протурецкими силами в сирийской провинции Хасака, сообщает ФАН со ссылкой на военный источник в Сирии Ахмада Марзука.

По данным она 07:00 вторника, ВКС РФ совершили боевой вылет на юг Идлиба и нанесли точечные удары по опорным пунктам боевиков «Тахрир аш-Шам».

Возле поселка Мухамадия в провинции Дейр-эз-Зор курдские боевики из числа «сил внутренней безопасности» нашли и обезвредили бомбу, установленную рядом с их КПП.

Отмечается, что курдские боевики и отряды протурецких сил вступили в столкновение к северу от города Хасака. В районе поселка Тель-Тамр стороны обменялись ударами из минометов. Представители курдских боевиков сообщили, что в результате погибли шесть членов лояльных Турции группировок после обстрела позиции у трассы М-4.

Возле городов Рас-аль-Айн и Тель-Абъяд, освобожденных от курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), турецкие военные организовали вынужденные работы по очистку территории от мусора, завалов и осколков снарядов.Турецкие саперы проводят работы по разминированию в жилых кварталах, где курдские радикалы оставили боеприпасы и мины-ловушки.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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