Бывший украинский министр заявила, что Зеленский хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем президент Украины Владимир Зеленский хуже его предшественника.

Она отметила, что при Петре Порошенко у канала 112 не забирали лицензию, тогда как при Зеленском забрали, при экс-премьере Владимире Гройсмане было постановление о максимальном росте тарифов, при Зеленском - отменили.

Политик отметила, что при Гройсмане якобы пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, тогда как при Зеленском ее зафиксировали на уровне четырех тысяч.

Также Лукаш заявила, что созданное Зеленским правительство на большую часть состоит из тех же самых кадров - представителей кабинетов министров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. По ее словам, «их действия такие же» - дискурс войны не ушел, как и принцип «свой-чужой», оценка «правильности» журналиста, а также «ценности революции» или антигерои.