Хуситы захватили буксир с двумя гражданами Южной Кореи

МИД Южной Кореи подтвердил захват двух граждан своей страны йеменскими повстанцами-хуситами, сообщает агентство Ренхап.

Ранее официальный представитель арабской коалиции урки аль-Малики сообщил, что хуситы вечером в воскресенье захватили буксир с южнокорейской буровой установкой в южной части Красного моря.

По информации южнокорейского МИД, инцидент случился поздним вечером в воскресенье. В Красном море, к западу от острова Камаран, южнокорейская плавучая буровая установка с двумя буксирами, один из которых принадлежит Южной КОрее, были захвачены йеменскими повстанцами. На судне были 16 человек, в том числе двое граждан Южной Кореи.

Суда направлялись из порта Джизан в гавань Бербера на северо-западе Сомали. Сейчас они находится в йеменском порту Салиб, расположенном неподалеку от Ходейды.

Хуситский информационный центр сообщил, что судно было остановлено для того, чтобы определить, принадлежит ли оно «странам-агрессорам», или на самом деле принадлежит Южной Корее.

В Сеуле заявиил, что правительство страны направит в район инцидента свой эсминец типа KDX-II, который сейчас находился в Омане.