Курдские боевики убили командира протурецких сил в Сирии

Курдские боевики ликвидировали полевого командира протурецких сил на севере Ракки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на военный источник в Сирии Ахмада Марзука.

Согласно сводке по итогам суток на 06:00, дополнительные подкрепления протурецких сил прибыли в Ракку в связи с участившимися диверсиями курдских боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF). В городе продолжается забастовка местных жителей, которые требуют от турецкой военной полиции выдачи задержанного курдского боевика, подозреваемого в минировании автомобиля. Напомним, в минувшую субботу в результате взрыва автомобиля на рынке травмы получили два десятка человек.

На севере провинции Ракка в ходе боев с курдскими радикалами под городом Тель-Абъяд скончался полевой командир протурецких сил Абу-Хафс. Деталей его гибели источник не приводит.

В районе города Тель-Тамр, в провинции Хасака, вступило в силу соглашение между турецкими силами и курдскими боевиками о прекращении огня. Курдская сторона выступила с заявлением, что они не покинут город. Радикалы привлекли рабочих из лагеря беженцев, чтобы строить фортификационные сооружения и рыть тоннели.

Также сообщается о столкновениях около деревни Ширкак близ Хасаки между курдскими боевиками и протурецкими силами.

Отмечаются перестрелки курдских боевиков и протурецких отрядов в районе поселка Аль-Менах, Касамия и Рашидия. Протурецкие силы заявили, что отбили у курдких радикалов участок магистрали М-4.

Во второй половине минувших суток сообщалось, что курдские боевики ввели запрет на пользование мотоциклами и комендантский час.