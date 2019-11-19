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6:28   19 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики убили командира протурецких сил в Сирии

Курдские боевики убили командира протурецких сил в Сирии

Курдские боевики ликвидировали полевого командира протурецких сил на севере Ракки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на военный источник в Сирии Ахмада Марзука.

Согласно сводке по итогам суток на 06:00, дополнительные подкрепления протурецких сил прибыли в Ракку в связи с участившимися диверсиями курдских боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF). В городе продолжается забастовка местных жителей, которые требуют от турецкой военной полиции выдачи задержанного курдского боевика, подозреваемого в минировании автомобиля. Напомним, в минувшую субботу в результате взрыва автомобиля на рынке травмы получили два десятка человек.

На севере провинции Ракка в ходе боев с курдскими радикалами под городом Тель-Абъяд скончался полевой командир протурецких сил Абу-Хафс. Деталей его гибели источник не приводит.

В районе города Тель-Тамр, в провинции Хасака, вступило в силу соглашение между турецкими силами и курдскими боевиками о прекращении огня. Курдская сторона выступила с заявлением, что они не покинут город. Радикалы привлекли рабочих из лагеря беженцев, чтобы строить фортификационные сооружения и рыть тоннели.

Также сообщается о столкновениях около деревни Ширкак близ Хасаки между курдскими боевиками и протурецкими силами.

Отмечаются перестрелки курдских боевиков и протурецких отрядов в районе поселка Аль-Менах, Касамия и Рашидия. Протурецкие силы заявили, что отбили у курдких радикалов участок магистрали М-4.

Во второй половине минувших суток сообщалось, что курдские боевики ввели запрет на пользование мотоциклами и комендантский час.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды

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