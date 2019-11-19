Россияне смогут покупать «красивые» номера, сообщают СМИ

МВД России и министерство экономики согласовали концепцию, которая позволит гражданам покупать «красивые» номера для автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным газеты, кроме стандартной процедуры получения государственного регистрационного знака, появится новая - водители смогут заплатить пошлину и самостоятельно выбрать номер.

Отмечается, что госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам государственных пошлин через Госуслуги. Также будет разрешено регионам выставлять для некоторых номеров повышенный тариф, а также продавать их на аукционах.

Новые правила смогут создавать ограничения для теневого рынка. Если владелец захочет продать автомобиль с «красивым» номером, то новый владелец также должен будет заплатить за него госпошлину. Если же он не захочет этого делать, номер вернут в ГИБДД.