Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россияне смогут покупать «красивые» номера, сообщают СМИ

Россияне смогут покупать «красивые» номера, сообщают СМИ

 Три человека стали жертвами пожара в одном из сел Забайкалья

Три человека стали жертвами пожара в одном из сел Забайкалья
Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

 Пушков дал оценку позиции Киева по инциденту в Керченском проливе

Пушков дал оценку позиции Киева по инциденту в Керченском проливе
«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

 Сирийская лира упала в цене из-за санкций США и расхищения нефти в Сирии курдскими боевиками

Сирийская лира упала в цене из-за санкций США и расхищения нефти в Сирии курдскими боевиками
Россияне смогут покупать «красивые» номера, сообщают СМИ

Россияне смогут покупать «красивые» номера, сообщают СМИ

 Три человека стали жертвами пожара в одном из сел Забайкалья

Три человека стали жертвами пожара в одном из сел Забайкалья
Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

 Пушков дал оценку позиции Киева по инциденту в Керченском проливе

Пушков дал оценку позиции Киева по инциденту в Керченском проливе
«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

 Сирийская лира упала в цене из-за санкций США и расхищения нефти в Сирии курдскими боевиками

Сирийская лира упала в цене из-за санкций США и расхищения нефти в Сирии курдскими боевиками
6:03   19 Ноября 2019
Россия

Россияне смогут покупать «красивые» номера, сообщают СМИ

Россияне смогут покупать «красивые» номера, сообщают СМИ

МВД России и министерство экономики согласовали концепцию, которая позволит гражданам покупать «красивые» номера для автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным газеты, кроме стандартной процедуры получения государственного регистрационного знака, появится новая - водители смогут заплатить пошлину и самостоятельно выбрать номер.

Отмечается, что госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам государственных пошлин через Госуслуги. Также будет разрешено регионам выставлять для некоторых номеров повышенный тариф, а также продавать их на аукционах.

Новые правила смогут создавать ограничения для теневого рынка. Если владелец захочет продать автомобиль с «красивым» номером, то новый владелец также должен будет заплатить за него госпошлину. Если же он не захочет этого делать, номер вернут в ГИБДД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#мвд рф #автомобильные номера

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...