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5:33   19 Ноября 2019
Россия

Три человека стали жертвами пожара в одном из сел Забайкалья

Три человека стали жертвами пожара в одном из сел Забайкалья

Три человека погибли при пожаре в частном доме в селе Кыра Забайкальского края, сообщает региональный главк СКР.

По данным следователей, возгорание в доме началось около 23:00 понедельника (17:00 мск). Уже ночью при разборе завалов пожарные нашли тела погибших.

Личности жертв установлены: это 35-летняя женщина, 43-летний и 53-летний мужчины. Отмечается, что все они жили в доме. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, погибшие злоупотребляли алкоголем. На телах погибших не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Следователи в качестве основной версии рассматривают несчетный случай. Пожар мог начаться из-за неисправной газовой плиты, которая стояла на веранде.

Село Кыра является административным центром Кыринского района. В нем живут более четырех тысяч человек.

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Автор: Олег Королев
#пожар #забайкалье

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