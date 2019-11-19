Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже в Благовещенске

Городской суд Благовещенска во вторник арестовал на два месяца охранника, который был на посту в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в момент инцидента со стрельбой. Об этом сообщают РИА «Новости».

В субботу суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил избрание меры пресечения Ермолова на 72 часа.

Ермолову предъявлены обвинения по статье УК РФ «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ранее он был судим за особо тяжкое преступление. У мужчины двое малолетних детей.

Адвокат обвиняемого охранника сообщила в суде, что ее подзащитному необходимо проведение операции на сердце.

Сам Ермолов заявил, что не считает себя виновным в инциденте, поскольку он сделал все, что от него зависит: вызвал МЧС и вывел людей. При этом он отметил, что не может быть охранником, поскольку у него нет удостоверения.

Ранее в СКР региона сообщали, что студен пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. В Росгвардии сообщали, что находящийся на посту охранник не был оформлен должным образом, работал по временному документу и не имел соответствующего разряда.