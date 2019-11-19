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4:53   19 Ноября 2019
Россия

Иностранные астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

Иностранные астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

Астронавты впервые за 19 лет не вошли в состав экипажей российских космических кораблей «Союз», запуск которых должен состояться в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Ранее глава НАСА Джим Брайденстайн направил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину письмо, в котором попросил предоставить американским астронавтам по месту. Просьба была связана с тем, что полеты на новых космических кораблях США задерживаются. Отмечалось, что стороны ведут переговоры по данному поводу.

Однако, согласно утвержденному списку на сайте Центра подготовки космонавтов, все места в экипаже корабля «Союз МС-17» закреплены за россиянами. В центре пояснили, что экипаж утвержден в данном составе межведомственной комиссией.

В случае, если Роскосмос в итоге так и не предоставит одно из мест, в октябре 2020 года на МКС отправится первый за время эксплуатации станции полностью российский экипаж.

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Автор: Олег Королев
#мкс #союз мс

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