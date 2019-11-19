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Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

 Пушков дал оценку позиции Киева по инциденту в Керченском проливе

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4:21   19 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Власти Украины должны действовать в рамках закона, чтобы предотвратить конфликт внутри страны. Об этом заявил украинский депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, украинским властям следует проанализировать ситуацию, которая была 2014 году в стране. Нардеп призвал Киев «закончить с политическими оценками» по принципу «ваши-наши».

Кузьмин заявил, что властям Украины следует отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным Всемирной организации, жертвами конфликта стали почти 13 тысяч человек.

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Автор: Олег Королев
#украина #днр #лнр

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