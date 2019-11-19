Депутат Верховной рады назвал условие прекращения войны на Украине

Власти Украины должны действовать в рамках закона, чтобы предотвратить конфликт внутри страны. Об этом заявил украинский депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, украинским властям следует проанализировать ситуацию, которая была 2014 году в стране. Нардеп призвал Киев «закончить с политическими оценками» по принципу «ваши-наши».

Кузьмин заявил, что властям Украины следует отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным Всемирной организации, жертвами конфликта стали почти 13 тысяч человек.