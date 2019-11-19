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3:46   19 Ноября 2019
Россия

Путин распорядился представить предложения по проекту моста через Лену

Путин распорядился представить предложения по проекту моста через Лену

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по строительству моста через Лену, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что глава государства поддержал проект по строительству автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Отмечается, что Путин наложил на письмо главы Якутии Айсена Николаева с просьбой резолюцию: «Ситуация созрела до реализации».

Песков на просьбу журналистов агентства РИА «Новости» сообщил, что правительству было поручено представить предложения по проекту.

Пять лет назад строительство Ленского Моста ранее было отложено. В минувшем году проект был включен в разработанный министерством экономики план развития инфраструктуры России.

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Автор: Олег Королев
#путин #мост #якутия #лена

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