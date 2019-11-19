Путин распорядился представить предложения по проекту моста через Лену

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по строительству моста через Лену, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что глава государства поддержал проект по строительству автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Отмечается, что Путин наложил на письмо главы Якутии Айсена Николаева с просьбой резолюцию: «Ситуация созрела до реализации».

Песков на просьбу журналистов агентства РИА «Новости» сообщил, что правительству было поручено представить предложения по проекту.

Пять лет назад строительство Ленского Моста ранее было отложено. В минувшем году проект был включен в разработанный министерством экономики план развития инфраструктуры России.