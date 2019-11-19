«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе, указывая обязательным условием взаимный отказ от претензий в судах и антимонопольных органах. Российская компания отмечает, что ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую покупать газ из РФ с 2020 года.

Витренко в эфире украинского телевидения сообщил, что Киев надеется на то, что работа в трехстороннем формате с европейскими партнерами продолжится для того, чтобы обеспечить «справедливые европейские условия» для продолжения газового транзита.

Существующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа завершатся в текущем году. Москва на последних трехсторонних консультациях представила в октябре позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса.