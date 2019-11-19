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«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

 Сирийская лира упала в цене из-за санкций США и расхищения нефти в Сирии курдскими боевиками

Сирийская лира упала в цене из-за санкций США и расхищения нефти в Сирии курдскими боевиками
2:23   19 Ноября 2019
Весь мир

Сирийская лира упала в цене из-за санкций США и расхищения нефти в Сирии курдскими боевиками

Сирийская лира упала в цене из-за санкций США и расхищения нефти в Сирии курдскими боевиками

Курс сирийской лиры пробил исторически низкую отметку по отношению к доллару и превысил 700 лир за доллар на фоне кражи США сирийской нефти. Об этом сообщает проправительственная газета al-Watan.

На черном рынке в субботу курс достиг отметки в 700 лир за доллар. В понедельник он поднялся до 720. При этом официальный курс, который установил ЦБ САР несколько лет назад, сохраняется на уровне 434 лиры за доллар.

Газета отмечает, что в связи со стремительным падением лиры цены на продукты питания выросли на 20 процентов.

Опрошенные изданием осведомленные сотрудники финансового сектора считают, что ситуация связана с событиями в Ливане, где из-за протестов наблюдаются перебои в работе банковской системы. Так, на минувшей неделе были введены ограничения в выдаче долларов. По информации газеты, жители соседнего Ливана покупают доллары именно на «черном рынке», тем самым оказывая давление на финансовую систему Сирии.

Падение курса национальной валюты Сирии связывают с экономическими санкциями Вашингтона, уничтожением большого числа производств и расхищением сирийской нефти, осуществляемым США с помощью курдов.

Минобороны РФ ранее сообщало, что США продолжают заниматься незаконной кражей и контрабандой сирийской нефти. Согласно данным ведомства, США ежемесячно зарабатывают около 30 миллионов долларов. Грабительская деятельность правительства США охраняется боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), которая остается на территории нефтяных полей после сделки с курдскими боевиками, а также прибывшие из Ирака наемники американской ЧВК Blackwater.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды #нефть #лира

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