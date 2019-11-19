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1:40   19 Ноября 2019
Весь мир

Американцы теряют свою страну, заявила Бутина

Американцы теряют свою страну, заявила Бутина

Мария Бутина в эксклюзивном интервью ФАН рассказала о своих планах после возвращения в Россию из заключения в США.

Бутина, вернувшись в Москву после трехнедельного отдыха на малой родине в Барнауле, встретилась со своими коллегами по Фонду защиты национальных ценностей. Она написала для фонда статью о своем заключении в американской тюрьме

В интервью ФАН она сообщила, что случившееся с ней только укрепило ее желание бороться за права тех людей, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях: в частности, российских граждан за рубежом, к которым в США плохо относятся. Также Бутина заявила о готовности заступаться за тех, кто не может за себя постоять.

Бутина отметила, что не испытывает ненависти к США и произошедшей ситуации, и не стремится к мести. Она выразила сожаление, что американцы теряют свою страны: они утратили свою систему правосудия, когда 99 процентов людей признаются судом присяжных виновными, когда 90 процентов арестованных признают себя виновными самостоятельно.

«Это потерянная страна. И я очень надеюсь, что моя ситуация станет причиной для американцев остановиться на секундочку и посмотреть, что происходит», — отметила Бутина.

Также россиянка отметила, что ей сложно сказать о ситуации в России, поскольку она вникает в ситуацию в России после полной изоляции от любой информации.

«Поэтому вот это время для меня — это изучение того нового пространства, в котором мне предстоит сейчас жить»,  — заявила она.

Мария рассказала, что одним из первых ее выступлений стала речь в Алтайском государственном университете, который она закончила со специальностью «Политология». Она отметила, что согласилась с предложением остаться в качестве приглашенного преподавателя. По ее словам, она не исключает возможности продолжения работы над диссертацией.

Напоследок Бутина порекомендовала россиянам быть предельно осторожными при поездках в США. Она отметила, что не видит каких-либо изменений к лучшему, даже будучи оптимистом по жизни.

«Конечно такой ситуации как случилась у меня, когда невидного студента бросают в тюрьму ни за что, ни про что, конечно, к такому не подготовишься. Но если вы принимаете такое решение, о том, чтобы быть США, постарайтесь обеспечить собственную безопасность насколько вы можете»,  — отметила она

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Автор: Олег Королев
#сша #бутина

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