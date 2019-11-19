Меморандум России и Турции по Сирии помог внутрисирийскому диалогу - эксперт

Меморандум Турции и России по Сирии, который стал отправной точкой для дальнейшего урегулирования ситуации в стране, фактически является следствием астанинского формата. Об это заявил «Ньинформ» кандидат исторических наук, директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди ранее сообщил, что очередная международная встреча по урегулированию ситуации в САР на астанинской площадке состоится в начале декабря.

Предыдущая, тринадцатая встреча по Сирии в Нур-Султане (Астана) состоялась 1-2 августа. В рамках переговоров были задействованы делегации стран, которые выступили гарантами перемирия в САР между правительством и вооруженной оппозицией.

Шаповалов заявил, что заключение соглашения между сторонами вполне возможно, поскольку в последнее время произошли достаточно серьезные изменения ситуации в Сирии, связанные с началом военной операции Турции. Также он отметил, что Россия и Турция заключили соглашение, которое становится отправной точкой для развития мирного урегулирования.

По мнению политолога, соглашение является серьезным шагом в сторону мирного урегулирования, который по своей сути станет результатом ранее проведенных переговоров в астанинском формате и станет фиксацией положительных результатов, достигнутых в российско-турецком диалоге.

Также он отметил, что все же сейчас есть целый ряд открытых вопросов - в частности, по Идлибу, по обстановке на северо-востоке Сирии и ситуации с захваченными США нефтегазовыми месторождениями.