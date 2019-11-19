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0:32   19 Ноября 2019
Весь мир

Освобожденные курдскими боевиками сторонники ИГ* могут совершать теракты в Европе и Турции

Освобожденные курдскими боевиками сторонники ИГ* могут совершать теракты в Европе и Турции

Освобожденные курдскими радикалами сотни и даже тысячи боевиков создают серьезную угрозу безопасности не только для Турции, но и для стран Европы и России. Об этом заявил в интервью «Ньюинформ» кандидат исторических наук, директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Минобороны Турции ранее распространило сообщения о том, что курдские боевики из «Сил народной самообороны» (YPG) освободили более восьми сотен террористов ИГ* из тюрем и лагерей в Сирии. Ведомство отмечает, что Турция является единственным членом НАТО и партнером международной коалиции по борьбе с ИГ*, ликвидировавшим вместе с ними более четырех тысяч террористов. В министерстве также указали, что только в Телль-Абъяде члены РПК и его ответвления YPG освободили сотни членов ИГ*.

Политолог заявил, что произошедшее является очень серьезной, поскольку сотни и, по ряду оценок, тысячи террористов были задержаны и размещены на занятой курдами территории, и на данный момент многие из них вышли на свободу.

Шаповалов отмечает, что ситуация представляет для турции сильнейшую угрозу, в том числе для европейских стран и для России в том числе. По его словам, задачей России являлась нейтрализация террористов в Сирии, и многое в этом направлении было сделано, однако наличие террористов на свободе может представлять угрозу - в первую очередь, для Турции.

«Это отнюдь не абстрактная угроза, это конкретные люди, которые могут совершить теракты, и угроза, конечно, существует и в отношении европейских стран», — заявил он.

Собеседник агентства также отметил, что сейчас сторонам требуется предпринимать общие усилия для того, чтобы справиться с угрозой, контая формируется в свете нынешних событий.

Турция проводила операцию «Источник мира» с 9 по 22 октября против курдских боевиков близ турецко-сирийский границы. Целью Анкары являлась ликвидация террористов и обеспечение зоны безопасности, пресечение попыток боевиков сформировать транспортный коридор , а также освобождение незаконно захваченных курдскими боевиками земель.

Турция и Россия 22 октября заключили соглашение, которое предполагает действия сторон в районе проведения операции. Позже было объявлено о прекращении боевых действий.

Ранее ФАН выпустил материал о подвиге двух российских добровольцев Григория Цуркану и Романа Заболотного, которых некоторые СМИ приписывают к ЧВК «Вагнера».

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #иг #турция #курды

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